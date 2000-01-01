Шихова (Тюлькина) Параскева Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Тюлькина) Параскева Захарова

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Место рождения

д. Булдачиха (Большая Булдачиха)

Дата рождения

1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Шихов Фома Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.05.1859

Сын: Шихов Никифор Фомин

Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Шихов Иван Фомин

Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.06.1861

Сын: Шихов Иван Фомин

Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.10.1862

Дочь: Шихова Анастасия Фомина

Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.04.1864

Дочь: Шихова Александра Фомина

Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.08.1865

Сын: Шихов Андриан Фомин

Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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