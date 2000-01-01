Шихова (Тюлькина) Параскева Захарова
Место рожденияд. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Дата рождения1836
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Бракосочетание
20.01.1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
25.05.1859
Сын: Шихов Никифор Фомин
Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.05.1860
Сын: Шихов Иван Фомин
Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.06.1861
Сын: Шихов Иван Фомин
Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.10.1862
Дочь: Шихова Анастасия Фомина
Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.04.1864
Дочь: Шихова Александра Фомина
Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
19.08.1865
Сын: Шихов Андриан Фомин
Отец ребёнка: Шихов Фома Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)