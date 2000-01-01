Шихов Яков Трофимович
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Шихов Трофим Семёнович
Мать: Шихова Васса Леонтьева
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова ?
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858