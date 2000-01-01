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Шихов Яков Трофимович

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Шихов Трофим Семёнович

Мать: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова ?

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
После 1858
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