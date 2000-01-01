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Шихова Матрона Трофимовна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Муж

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Шихов Трофим Семёнович

Мать: Шихова Васса Леонтьева

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Шихов Фома незаконорожденый

поч. Новорасчистной
Место жительства
Неизвестно
поч. Новорасчистной
Смерть
После 1850
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