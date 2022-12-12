Шихов Нестер Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти03.02.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Шихов Трофим Семёнович
Мать: Шихова Васса Леонтьева
Бракосочетание
28.01.1849
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Надежда Нестерова
Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.07.1854
Дочь: Шихова Евдокия Нестерова
Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.10.1856
Дочь: Параскева Нестерова
Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
07.03.1860
Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна
Рождение ребёнка
09.02.1866 ст.
Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895
Дочь: Толстикова Настасья Несторовна
Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Дочь: Шишкина Надежда Несторовна
Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
03.02.1888
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)