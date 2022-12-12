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Шихов Нестер Трофимович

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Место рождения

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

03.02.1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Шихов Трофим Семёнович

Мать: Шихова Васса Леонтьева

Шиховская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.01.1849

Жена: Шихова Соломона Диомидовна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Надежда Нестерова

Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.07.1854

Дочь: Шихова Евдокия Нестерова

Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.10.1856

Дочь: Параскева Нестерова

Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
07.03.1860

Сын: Шихов Алексей Несторович

Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна

Рождение ребёнка
09.02.1866 ст.

Сын: Шихов Архип Несторович

Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895

Дочь: Толстикова Настасья Несторовна

Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912

Дочь: Шишкина Надежда Несторовна

Мать ребёнка: Шихова Соломона Диомидовна

Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
03.02.1888
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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