Шихова (Хорошавина) Соломона Диомидовна
Место рожденияд. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Дата рождения1831
Дата смерти16.08.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Бракосочетание
28.01.1849
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Надежда Нестерова
Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.07.1854
Дочь: Шихова Евдокия Нестерова
Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.10.1856
Дочь: Параскева Нестерова
Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
07.03.1860
Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович
Рождение ребёнка
09.02.1866 ст.
Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895
Дочь: Толстикова Настасья Несторовна
Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912
Дочь: Шишкина Надежда Несторовна
Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
16.08.1886
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)