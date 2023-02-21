Шихова (Хорошавина) Соломона Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Хорошавина) Соломона Диомидовна

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Место рождения

д. Булдачиха (Большая Булдачиха)

Дата рождения

1831

Дата смерти

16.08.1886

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Булдачиха (Большая Булдачиха)
Бракосочетание
28.01.1849

Муж: Шихов Нестер Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Надежда Нестерова

Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.07.1854

Дочь: Шихова Евдокия Нестерова

Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.10.1856

Дочь: Параскева Нестерова

Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
07.03.1860

Сын: Шихов Алексей Несторович

Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович

Рождение ребёнка
09.02.1866 ст.

Сын: Шихов Архип Несторович

Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1895

Дочь: Толстикова Настасья Несторовна

Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович

Рождение ребёнка
Между 1906 и 1912

Дочь: Шишкина Надежда Несторовна

Отец ребёнка: Шихов Нестер Трофимович

Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
16.08.1886
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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