Шихов Алексей Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Алексей Несторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1860

Дата смерти

Между 1931 и 1939

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1860

Отец: Шихов Нестер Трофимович

Мать: Шихова Соломона Диомидовна

Рождение ребёнка
10.12.1883

Дочь: Морозова Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Сын: Шихов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Сын: Шихов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
15.02.1886

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.05.1888

Дочь: Шихова Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шихова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.

Дочь: Шихова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
16.04.1891

Сын: Шихов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Шихов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
26.10.1894

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.03.1900

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Между 1931 и 1939
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