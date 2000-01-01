Шихов Алексей Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1860
Дата смертиМежду 1931 и 1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1860
Рождение ребёнка
10.12.1883
Дочь: Морозова Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
15.02.1886
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.05.1888
Дочь: Шихова Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шихова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.
Дочь: Шихова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
16.04.1891
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.03.1893
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
26.10.1894
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.03.1900
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Между 1931 и 1939