Шихова (Шихова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти27.04.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шихов Алексей Несторович
Мать: Шихова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шихова Таисья Петровна
Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович
Рождение ребёнка
11.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович
Рождение ребёнка
?.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Оричи, Киров
Смерть
27.04.1946