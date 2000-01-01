Шихова (Шихова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Шихова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

27.04.1946

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1879 г.р.

Дети

1914 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шихов Алексей Несторович

Мать: Шихова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шихов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шихова Таисья Петровна

Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович

Рождение ребёнка
11.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович

Рождение ребёнка
?.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Петр Степанович

Место жительства
Неизвестно
Ключи, Оричи, Киров
Смерть
27.04.1946
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