Шихов Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Шихова Таисья Петровна
Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
11.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
?.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Мария Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Ключи, Оричи, Киров
Смерть
Неизвестно