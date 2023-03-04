Шихов Петр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Петр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

1914 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шихов Леонид Петрович

Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Шихова Таисья Петровна

Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
?.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шихова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мария Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Ключи, Оричи, Киров
Смерть
Неизвестно
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