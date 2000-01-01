Шихова (?) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (?) Пелагея Андреевна

Шихова (?) Пелагея Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1883

Дочь: Морозова Настасья Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Сын: Шихов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.

Сын: Шихов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
15.02.1886

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.05.1888

Дочь: Шихова Феодосия Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шихова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.

Дочь: Шихова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

Рождение ребёнка
16.04.1891

Сын: Шихов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.03.1893

Сын: Шихов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

Рождение ребёнка
26.10.1894

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.03.1900

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Алексей Несторович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close