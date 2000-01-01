Шихова (?) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1883
Дочь: Морозова Настасья Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
29.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
15.02.1886
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
22.05.1888
Дочь: Шихова Феодосия Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шихова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
Рождение ребёнка
19.06.1889 ст.
Дочь: Шихова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
Рождение ребёнка
16.04.1891
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
27.03.1893
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
Рождение ребёнка
26.10.1894
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
16.03.1900
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шихов Алексей Несторович
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно