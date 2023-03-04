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Морозова Настасья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1883

Дата смерти

Между 1919 и 1927

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883

Отец: Шихов Алексей Несторович

Мать: Шихова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Между 1919 и 1927

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