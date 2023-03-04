Морозова Настасья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1883
Дата смертиМежду 1919 и 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1883
Отец: Шихов Алексей Несторович
Мать: Шихова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Между 1919 и 1927