Шихова Феодосия Алексеевна
Место рожденияд. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Дата рождения22.05.1888
Дата смерти05.08.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1888
Отец: Шихов Алексей Несторович
Мать: Шихова Пелагея Андреевна
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
05.08.1888
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)