Шихова Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Феодосия Алексеевна

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Место рождения

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)

Дата рождения

22.05.1888

Дата смерти

05.08.1888

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1888

Отец: Шихов Алексей Несторович

Мать: Шихова Пелагея Андреевна

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
05.08.1888
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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