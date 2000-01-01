Шихова (?) Зинаида Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти17.12.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
17.12.1891
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)