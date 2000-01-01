Шихова (?) Зинаида Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Зинаида Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

17.12.1891

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Онисим Фирстович

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
17.12.1891
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
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