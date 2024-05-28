Фрейнд (Freund) Игорь (Игорь-Евгений-Вильгельм) Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1917
Дата смерти20.12.1967
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1917
Отец: Фрейнд (Freund) Вильгельм (Friedrich Wilhelm) Генрихович
Мать: Фрейнд (Feldberg) Зельма (Selma Louisa Wilhelmina) Васильевна
Родился 9 ноября 1917 г. по старому стилю в 8 часов утра.
Крещение
06.01.1918
Евангелическо-лютеранская церковь Св.Екатерины. Восприемники: Иван Данилов Фрейнд, конторщик, Гильдегарда Фельдберг и Евгений Фельдберг, конторщик. Ирмгарт Бартельд - девица. Пастор Г . Бартельд Пас... Показать все
Образование
1936
Средняя школа номер 1 г. КИЗЕЛА
Работа или профессия
?.10.1936
Пос. Половинка, преподаватель нем. языка средней школы
Бракосочетание
26.08.1937
Кизеловское городское бюро ЗАГС Свердловской области
Рождение ребёнка
22.10.1938
Сын: Швабский (Фрейнд) Рудольф Игоревич
Мать ребёнка: Фрейнд (Мальцева) Вилла (Вила) Михайловна
Образование
1939
Институт иностранных языков. Не окончил в связи с мобилизацией в трудармию
Работа или профессия
?.08.1939
Директор школы №1
Работа или профессия
01.09.1939
Преподаватель немецкого языка средней школы номер 1, директор этой же школы
Рождение ребёнка
04.11.1940
Дочь: Фрейнд Стэлла Игорьевна
Мать ребёнка: Фрейнд (Мальцева) Вилла (Вила) Михайловна
Вступление в партию
1941
партбилет 4051489 (выдан в 1941 г.), Член ВЛКСМ с 1932 года, принят Кизеловским горкомом ВЛКСМ Пермской области
Призыв на военную службу
23.03.1942
Трудармия. Соликамстрой НКВД С 23.03.1942 - 05.1946
Рождение ребёнка
15.12.1945
Мать ребёнка: Фрейнд (Мальцева) Вилла (Вила) Михайловна
Работа или профессия
С ?.05.1946 по 01.05.1951
Начальник гаража комбината строительных деталей
Рождение ребёнка
28.01.1949
Дочь: Фрейнд Анна Игоревна
Мать ребёнка: Фрейнд (Мальцева) Вилла (Вила) Михайловна
Работа или профессия
С ?.05.1951 по 08.04.1957
Начальник автотранспортной колонны
Работа или профессия
С ?.03.1957 по 1958
Секретарь партийной организации комбината строительных деталей Главпромстроя
Работа или профессия
С 1958 по 1961
Заместитель директора предприятия
Образование
04.07.1961
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Чепецкий политехникум. Диплом с отличием. Годы учёбы 1958 - 1961
Рождение ребёнка
22.05.1963
Дочь: Freind (Фрейнд) Olga Игоревна
Мать ребёнка: Фрейнд (Арсеньева) Людмила Алексеевна
Бракосочетание
07.05.1966
Смерть
20.12.1967
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
?.12.1967
на кладбище в посёлке