Фрейнд (Feldberg) Зельма (Selma Louisa Wilhelmina) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1890
Дата смерти14.08.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1915
Сын: Freund Oleg Heinrich
Отец ребёнка: Фрейнд Вильгельм Генрихович
Рождение ребёнка
22.11.1917
Отец ребёнка: Фрейнд Вильгельм Генрихович
Рождение ребёнка
13.01.1921
Дочь: Фрейнд Нелли Васильевна
Отец ребёнка: Фрейнд Вильгельм Генрихович
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.1980
Пермь, Пермский, Пермский край