Фрейнд (Feldberg) Зельма (Selma Louisa Wilhelmina) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейнд (Feldberg) Зельма (Selma Louisa Wilhelmina) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1890

Дата смерти

14.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1915

Сын: Freund Oleg Heinrich

Отец ребёнка: Фрейнд Вильгельм Генрихович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1917

Сын: Фрейнд Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Фрейнд Вильгельм Генрихович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1921

Дочь: Фрейнд Нелли Васильевна

Отец ребёнка: Фрейнд Вильгельм Генрихович

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Вильгельм Генрихович

Смерть
14.08.1980
Пермь, Пермский, Пермский край
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