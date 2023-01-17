Freund Fridrich Wilhelm
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.09.1885
Дата смерти19.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885
Отец: Freund Johann Heinrich
Россия
Рождение ребёнка
02.03.1915
Сын: Freund Oleg Heinrich
Мать ребёнка: Freund Selma Wilhelmina
Рождение ребёнка
22.11.1917
Сын: Фрейнд (freund) Игорь-Евгений-Вильгельм (Игорь Васильевич)
Мать ребёнка: Freund Selma Wilhelmina
Рождение ребёнка
13.01.1921
Дочь: Nelli
Мать ребёнка: Freund Selma Wilhelmina
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
19.01.1953
Луньевка, Александровский муниципальный район, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край