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Freund Fridrich Wilhelm

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.09.1885

Дата смерти

19.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885

Отец: Freund Johann Heinrich

Мать: Freund Katharina-Elisabeth

Россия
Рождение ребёнка
02.03.1915

Сын: Freund Oleg Heinrich

Мать ребёнка: Freund Selma Wilhelmina

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1917

Сын: Фрейнд (freund) Игорь-Евгений-Вильгельм (Игорь Васильевич)

Мать ребёнка: Freund Selma Wilhelmina

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1921

Дочь: Nelli

Мать ребёнка: Freund Selma Wilhelmina

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
19.01.1953
Луньевка, Александровский муниципальный район, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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