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Freund (Schleuning) Katharina-Elisabeth

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Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.11.1857

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1857

Отец: Schleuning Johannes Heinrich

Мать: Schleuning Anna Elisabeth

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.02.1877

Муж: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Schmidt Katharina

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.11.1881

Сын: Freund Heinrich

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Keilmann Sophia

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.09.1885

Сын: Фрейнд Вильгельм Генрихович

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Россия
Рождение ребёнка
1888

Сын: Freund Johannes

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1934
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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