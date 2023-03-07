Freund (Schleuning) Katharina-Elisabeth
Место рождения
Дата рождения14.11.1857
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1857
Бракосочетание
06.02.1877
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Schmidt Katharina
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Рождение ребёнка
22.11.1881
Сын: Freund Heinrich
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Keilmann Sophia
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Рождение ребёнка
12.09.1885
Сын: Фрейнд Вильгельм Генрихович
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Россия
Рождение ребёнка
1888
Сын: Freund Johannes
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Смерть
1934
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область