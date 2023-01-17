Schleuning (Wehrwein) Anna Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schleuning (Wehrwein) Anna Elisabeth

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Место рождения

Russland, Samara, Meinhard

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Russland, Samara, Meinhard
Рождение ребёнка
14.11.1857

Дочь: Freund Katharina-Elisabeth

Отец ребёнка: Schleuning Johannes Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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