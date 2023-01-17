Schleuning (Wehrwein) Anna Elisabeth
Место рожденияRussland, Samara, Meinhard
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Russland, Samara, Meinhard
Рождение ребёнка
14.11.1857
Дочь: Freund Katharina-Elisabeth
Отец ребёнка: Schleuning Johannes Heinrich
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно