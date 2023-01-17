Freund Johannes
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти30.08.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Freund Johann Heinrich
Бракосочетание
17.05.1911
Жена: Paulina
Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Freund Oskar
Мать ребёнка: Paulina
Рождение ребёнка
09.08.1921
Мать ребёнка: Paulina
Рождение ребёнка
13.02.1927
Сын: Freund Albert
Мать ребёнка: Paulina
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Vitschkanova Lilli
Мать ребёнка: Paulina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Freund Amalia
Смерть
30.08.1962