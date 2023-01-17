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Freund Johannes

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Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

30.08.1962

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Freund Johann Heinrich

Мать: Freund Katharina-Elisabeth

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
17.05.1911

Жена: Paulina

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Freund Oskar

Мать ребёнка: Paulina

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.08.1921

Сын: Фрейнд (freund) Август

Мать ребёнка: Paulina

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.02.1927

Сын: Freund Albert

Мать ребёнка: Paulina

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Vitschkanova Lilli

Мать ребёнка: Paulina

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Freund Amalia

Смерть
30.08.1962
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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