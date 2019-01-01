село Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Воротаевка

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Баратаевка, Бартеневка, Беттингер
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1615Бартеневка (Баратаевка), кол, нем.при рч. Вортубе.12587182720689Церковь лютеранская 1. Училище. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Панинская волость
986. Баратаевка (Беттингер), село бывшее колонистов, при речке Вартубе, дворов 245, жителей 2080, церковь лютеранская, школа, 2 лавки, водяная мельница, 7 ветряных мельни Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
52683Воротаевкасело51°55'с.ш.47°16'в.д.M-38-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Зоркинское сельское поселение
63626430116с Воротаевкасело

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