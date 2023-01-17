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(Rusch) Paulina

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Место рождения

Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
17.05.1911

Муж: Freund Johannes

Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Freund Oskar

Отец ребёнка: Freund Johannes

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.08.1921

Сын: Фрейнд (freund) Август

Отец ребёнка: Freund Johannes

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.02.1927

Сын: Freund Albert

Отец ребёнка: Freund Johannes

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Vitschkanova Lilli

Отец ребёнка: Freund Johannes

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
1954
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
пос. Комсомольский
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