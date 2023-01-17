(Rusch) Paulina
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1911
Муж: Freund Johannes
Воротаевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1917
Сын: Freund Oskar
Отец ребёнка: Freund Johannes
Рождение ребёнка
09.08.1921
Отец ребёнка: Freund Johannes
Рождение ребёнка
13.02.1927
Сын: Freund Albert
Отец ребёнка: Freund Johannes
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Vitschkanova Lilli
Отец ребёнка: Freund Johannes
Смерть
1954
пос. Комсомольский