село Зоркино, село Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Зоркино

Марксовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1617Цирих, кол. нем.при рч. Подстепной.13092162780705Церковь лютеранская 1. Училище. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Панинская волость
997. Цюрих (Эккерт), село бывшее колонистов, дворов 220, жителей 2732, церковь лютеранская, школа, 12 ветряных мельниц, 2 конн. мльн., базар по пятницам

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Марксовский район
43888Зоркиносело51°54'с.ш.47°11'в.д.M-38-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Марксовский муниципальный район, Зоркинское сельское поселение
63626430101с Зоркиносело
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