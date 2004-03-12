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Фрейнд (Freund) Август

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Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

09.08.1921

Дата смерти

12.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1921

Отец: Freund Johannes

Мать: Paulina

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
13.10.1955

Сын: Фрейнд (freund) Евгений

Мать ребёнка: Фрейнд Наталья Ивановна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
31.12.1955

Жена: Фрейнд Наталья Ивановна

Смерть
12.03.2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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