Фрейнд (Freund) Август
Место рождения
Дата рождения09.08.1921
Дата смерти12.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1921
Отец: Freund Johannes
Мать: Paulina
Рождение ребёнка
13.10.1955
Мать ребёнка: Фрейнд Наталья Ивановна
Копейск, Копейский, Челябинская область
Бракосочетание
31.12.1955
Жена: Фрейнд Наталья Ивановна
Смерть
12.03.2004
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость