Vitschkanova (Freund) Lilli — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vitschkanova (Freund) Lilli

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Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Freund Johannes

Мать: Paulina

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
02.06.1960

Дочь: Черкова Любовь

Отец ребёнка: Вичканов Генадий

Kirgisien, Frunse
Рождение ребёнка
1964

Сын: Vitschkanov Igor

Отец ребёнка: Вичканов Генадий

Рождение ребёнка
18.03.1970

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Вичканов Генадий

Kirgisien, Frunse
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вичканов Генадий

Смерть
1985
Kirgisien, Frunse
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