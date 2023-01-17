Vitschkanova (Freund) Lilli
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Freund Johannes
Мать: Paulina
Рождение ребёнка
02.06.1960
Дочь: Черкова Любовь
Отец ребёнка: Вичканов Генадий
Kirgisien, Frunse
Рождение ребёнка
1964
Сын: Vitschkanov Igor
Отец ребёнка: Вичканов Генадий
Рождение ребёнка
18.03.1970
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Вичканов Генадий
Kirgisien, Frunse
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вичканов Генадий
Смерть
1985
Kirgisien, Frunse