Vitschkanov Igor — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vitschkanov Igor

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Вичканов Генадий

Мать: Vitschkanova Lilli

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