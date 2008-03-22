Фрейнд Игорь
Место рождения
Дата рождения15.12.1945
Дата смерти22.03.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1945
Отец: Фрейнд Игорь Васильевич
Мать: Фрейнд Вилла Михайловна
Рождение ребёнка
23.03.1973
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Фрейнд Светлана
Рождение ребёнка
15.09.1987
Сын: Рунде Сергей
Мать ребёнка: Рунде Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фрейнд Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рунде Ольга
Смерть
22.03.2008
Похороны
Неизвестно