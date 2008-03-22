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Фрейнд Игорь

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

15.12.1945

Дата смерти

22.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1945

Отец: Фрейнд Игорь Васильевич

Мать: Фрейнд Вилла Михайловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.03.1973

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Фрейнд Светлана

Рождение ребёнка
15.09.1987

Сын: Рунде Сергей

Мать ребёнка: Рунде Ольга

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фрейнд Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рунде Ольга

Смерть
22.03.2008
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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