Фрейнд (Мальцева) Вилла (Вила) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейнд (Мальцева) Вилла (Вила) Михайловна

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Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

09.11.1917

Дата смерти

27.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1917

Отец: Мальцев Михаил Афанасьевич

Мать: Мальцева Анна Фёдоровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
26.08.1937

Муж: Фрейнд Игорь Васильевич

Кизел, город Кизел, Пермский край
Кизеловское городское бюро ЗАГС Свердловской области
Рождение ребёнка
22.10.1938

Сын: Швабский Рудольф Игоревич

Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.12.1945

Сын: Фрейнд Игорь

Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.01.1949

Дочь: Фрейнд Анна Игоревна

Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
27.10.2002
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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