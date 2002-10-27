Фрейнд (Мальцева) Вилла (Вила) Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.11.1917
Дата смерти27.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1917
Бракосочетание
26.08.1937
Кизел, город Кизел, Пермский край
Кизеловское городское бюро ЗАГС Свердловской области
Рождение ребёнка
22.10.1938
Сын: Швабский Рудольф Игоревич
Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
15.12.1945
Сын: Фрейнд Игорь
Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич
Рождение ребёнка
28.01.1949
Дочь: Фрейнд Анна Игоревна
Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич
Смерть
27.10.2002
Похороны
Неизвестно