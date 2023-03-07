Мальцева (Шелунцова) Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.09.1883
Дата смерти24.11.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1883
Бракосочетание
27.01.1902
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Вошева Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.02.1905
Дочь: Мальцева Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.02.1907
Сын: Мальцев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.11.1917
Дочь: Фрейнд Вилла Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Колымагина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.07.1925
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.05.1927
Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич
Смерть
24.11.1966