Мальцева (Шелунцова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Шелунцова) Анна Фёдоровна

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Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

09.09.1883

Дата смерти

24.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1883

Отец: Шелонцов Феодор Иванович

Мать: Шелонцова Феодосия Ильинична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.01.1902

Муж: Мальцев Михаил Афанасьевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Вошева Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
07.02.1905

Дочь: Мальцева Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Мальцев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.11.1917

Дочь: Фрейнд Вилла Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Колымагина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
30.07.1925

Сын: Мальцев Гурий Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1927

Сын: Мальцев Май Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил Афанасьевич

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.11.1966
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
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