Колымагина (Мальцева) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти10.08.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Образование
17.06.1937
Окончила неполную среднюю школу Александровского завода Кизеловского района Свердловской обл.
Рождение ребёнка
08.04.1951
Дочь: Долгова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Колымагин Владимир Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1955
Дочь: Девятова Нина Владимировна
Отец ребёнка: Колымагин Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колымагин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Колымагин Владимир Степанович
Смерть
10.08.1964