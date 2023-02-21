Колымагина (Мальцева) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колымагина (Мальцева) Людмила Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

10.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Мальцев Михаил Афанасьевич

Мать: Мальцева Анна Фёдоровна

Образование
17.06.1937
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Окончила неполную среднюю школу Александровского завода Кизеловского района Свердловской обл.
Рождение ребёнка
08.04.1951

Дочь: Долгова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Колымагин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1955

Дочь: Девятова Нина Владимировна

Отец ребёнка: Колымагин Владимир Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колымагин Владимир Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колымагин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Колымагин Владимир Степанович

Смерть
10.08.1964
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
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