Мальцев Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения28.10.1876
Дата смерти31.01.1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876
Бракосочетание
27.01.1902
Жена: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Вошева Лариса Михайловна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.02.1905
Дочь: Мальцева Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.02.1907
Сын: Мальцев Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.11.1917
Дочь: Фрейнд Вилла Михайловна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Колымагина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.07.1925
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.05.1927
Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой, горняк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
31.01.1946