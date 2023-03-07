Мальцев Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Михаил Афанасьевич

Мальцев Михаил Афанасьевич

avatar

Место рождения

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.10.1876

Дата смерти

31.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1876

Отец: Мальцов Афанасий Иванович

Мать: Мальцова Иустина Гаврииловна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.01.1902

Жена: Мальцева Анна Фёдоровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Вошева Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.02.1905

Дочь: Мальцева Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1907

Сын: Мальцев Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.11.1917

Дочь: Фрейнд Вилла Михайловна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Колымагина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
30.07.1925

Сын: Мальцев Гурий Михайлович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.05.1927

Сын: Мальцев Май Михайлович

Мать ребёнка: Мальцева Анна Фёдоровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Мастеровой, горняк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
31.01.1946
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close