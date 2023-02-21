Мальцова Иустина Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мальцова Августа Афанасьевна
Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1876
Сын: Мальцев Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.12.1877
Дочь: Мальцева Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1883
Сын: Мальцов Иоанн Афанасьевич
Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1885
Сын: Мальцов Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1889
Дочь: Мальцева Елизавета Афанасьевна
Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно