Мальцова Иустина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Иустина Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мальцова Августа Афанасьевна

Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1876

Сын: Мальцев Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.12.1877

Дочь: Мальцева Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1883

Сын: Мальцов Иоанн Афанасьевич

Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1885

Сын: Мальцов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1889

Дочь: Мальцева Елизавета Афанасьевна

Отец ребёнка: Мальцов Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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