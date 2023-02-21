Вошева (Мальцева) Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1903
Дата смерти22.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903
Крещение
16.03.1903
Крещена в Спасо-Преображенской церкви Александровского завода Соликамского уезда. Восприемница Евдокия Михайловна Тимшина, жена Василия Иоанновича Тимшина. Священник Иоанн Чернавин.
Образование
1914
Киров, город Киров, Кировская область
Вятское начальное смешанное училище №9
Бракосочетание
21.09.1933
Бракосочетание
21.09.1933
Муж: не указан
Смерть
22.07.1981