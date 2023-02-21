Вошева (Мальцева) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вошева (Мальцева) Лариса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1903

Дата смерти

22.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1903

Отец: Мальцев Михаил Афанасьевич

Мать: Мальцева Анна Фёдоровна

Крещение
16.03.1903
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Крещена в Спасо-Преображенской церкви Александровского завода Соликамского уезда. Восприемница Евдокия Михайловна Тимшина, жена Василия Иоанновича Тимшина. Священник Иоанн Чернавин.
Образование
1914
Киров, город Киров, Кировская область
Вятское начальное смешанное училище №9
Бракосочетание
21.09.1933

Муж: Вошев Павел Степанович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
21.09.1933

Муж: не указан

Кизел, город Кизел, Пермский край
Смерть
22.07.1981
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
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