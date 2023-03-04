Вошев Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вошев Павел Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
?.05.1925
Кизел, город Кизел, Пермский край
Окончил Кизеловский горный техникум. Годы учёбы - 1919-1925 г.
Бракосочетание
21.09.1933

Жена: Вошева Лариса Михайловна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Награда
10.09.1947
Кизел, город Кизел, Пермский край
Орден Ленина . Начальник участка шахты "Рудничная" треста Кизелуголь
Награда
Неизвестно
Орден Трудового Красного Знамени
Смерть
Неизвестно
Кизел, город Кизел, Пермский край
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