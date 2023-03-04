Вошев Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Образование
?.05.1925
Окончил Кизеловский горный техникум. Годы учёбы - 1919-1925 г.
Бракосочетание
21.09.1933
Жена: Вошева Лариса Михайловна
Награда
10.09.1947
Орден Ленина . Начальник участка шахты "Рудничная" треста Кизелуголь
Награда
Неизвестно
Орден Трудового Красного Знамени
Смерть
Неизвестно