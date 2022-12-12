Кизел
город Кизел, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6732Кизеловский, зав.при рч. Кизеле.12012026910511106Церквей православных 2. Волостное правление. Госпиталь. Рынок. Пороховой погреб. Заводы: чугунноплавильный 1, кричный 1, слесарный 1. Лесопильня 1. Кузница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1642. Кизеловский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Кизеле, дворов 338, жителей 1892, волостное правление (уездный город в 122 верстах), 2 церкви прав Показать все
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57719000001г Кизелгород