город Кизел, город Кизел, город Кизел, Пермский край (на 2019) — Familio

Кизел

город Кизел, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
6732Кизеловский, зав.при рч. Кизеле.12012026910511106Церквей православных 2. Волостное правление. Госпиталь. Рынок. Пороховой погреб. Заводы: чугунноплавильный 1, кричный 1, слесарный 1. Лесопильня 1. Кузница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Кизеловская волость
1642. Кизеловский завод, село заводское бывшее владельческое, при речке Кизеле, дворов 338, жителей 1892, волостное правление (уездный город в 122 верстах), 2 церкви прав Показать все

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, город Кизел
57719000001г Кизелгород
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