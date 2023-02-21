Мальцев Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Вячеслав Михайлович

Мальцев Вячеслав Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1907

Отец: Мальцев Михаил Афанасьевич

Мать: Мальцева Анна Фёдоровна

Крещение
1907
Киров, город Киров, Кировская область
Арест
Около 06.01.1938
Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Осуждение: 28 марта 1939 г. Осудивший орган: УНКВД по Свердловской области Приговор: Дело прекращено за недостаточностью улик. Освобожден Архивное дело: ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп.1. Д.7806. Источники дан... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Надежда Вячеславовна

Мать ребёнка: Мальцева Клавдия Петровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Мальцева Клавдия Петровна

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close