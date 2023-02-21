Мальцев Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1907
Крещение
1907
Киров, город Киров, Кировская область
Арест
Около 06.01.1938
Осуждение: 28 марта 1939 г. Осудивший орган: УНКВД по Свердловской области Приговор: Дело прекращено за недостаточностью улик. Освобожден Архивное дело: ПермГАСПИ. Ф.641/1. Оп.1. Д.7806. Источники дан... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Мальцева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Мальцева Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно