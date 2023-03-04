Мальцева (Литвинова) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальцева Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край