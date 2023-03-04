Мальцева (Литвинова) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Литвинова) Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Михайлович

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальцева Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Мальцев Вячеслав Михайлович

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Вячеслав Михайлович

Смерть
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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