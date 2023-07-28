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Мальцева Ирина Вячеславовна
Мальцева Ирина Вячеславовна
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Место рождения
Александровск
, Александровский муниципальный район, Пермский край
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мальцев Вячеслав Михайлович
1907 г.р.
Мать
Мальцева (Литвинова) Клавдия Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Мальцев Вячеслав Михайлович
Мать:
Мальцева Клавдия Петровна
Александровск
, Александровский муниципальный район, Пермский край
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