Шелонцов Феодор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
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Жена
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Рождение
1857
Отец: Шелонцов Иван Иванович
Мать: Шелонцова Анна Захаровна
деревня Безгодовская по речке Усьве. ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС 1857 г. стр. 127
Бракосочетание
21.01.1879
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.6.Д.89а — Метрическая книга Спасо-Преображенская церковь, Соликамский уезд, Александровский завод
Рождение ребёнка
01.04.1880 ст.
Дочь: Шелунцова Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична
Ф. 37, Оп. 6, Д. 92
Рождение ребёнка
16.02.1882
Дочь: Шелонцова Евдокия Феодоровна
Мать ребёнка: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична
Воспреемница мастеровая Анастасия Петрова Лоскутова
Рождение ребёнка
09.09.1883
Дочь: Мальцева (Шелунцова) Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична
Рождение ребёнка
28.04.1891