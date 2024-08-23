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Шелонцов Феодор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шелонцов Иван Иванович

Мать: Шелонцова Анна Захаровна

деревня Безгодовская по речке Усьве. ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС 1857 г. стр. 127
Бракосочетание
21.01.1879

Жена: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф.37.Оп.6.Д.89а — Метрическая книга Спасо-Преображенская церковь, Соликамский уезд, Александровский завод
Рождение ребёнка
01.04.1880 ст.

Дочь: Шелунцова Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Ф. 37, Оп. 6, Д. 92
Рождение ребёнка
16.02.1882

Дочь: Шелонцова Евдокия Феодоровна

Мать ребёнка: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Воспреемница мастеровая Анастасия Петрова Лоскутова
Рождение ребёнка
09.09.1883

Дочь: Мальцева (Шелунцова) Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.04.1891

Сын: Шелонцов (Шелунцев) Николай Феодорович

Мать ребёнка: Шелонцова (Захарова) Феодосия Ильинична

Александровск, Александровский муниципальный район, Пермский край

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