Швабский (Фрейнд) Рудольф
Место рождения
Дата рождения22.10.1938
Дата смерти27.12.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938
Бракосочетание
19.10.1963
Рождение ребёнка
08.08.1964
Сын: Швабский Олег
Мать ребёнка: Швабская Эльвира Павловна
Рождение ребёнка
03.12.1965
Дочь: Швабская Светлана
Мать ребёнка: Швабская Эльвира Павловна
Смерть
27.12.1999
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно