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Швабский (Фрейнд) Рудольф

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Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

22.10.1938

Дата смерти

27.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938

Отец: Фрейнд (freund) Игорь-Евгений-Вильгельм (Игорь Васильевич)

Мать: Вилла

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
19.10.1963

Жена: Швабская Эльвира Павловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
08.08.1964

Сын: Швабский Олег

Мать ребёнка: Швабская Эльвира Павловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
03.12.1965

Дочь: Швабская Светлана

Мать ребёнка: Швабская Эльвира Павловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
27.12.1999
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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