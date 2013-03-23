Фрейнд (Арсеньева) Людмила Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1925
Дата смерти23.03.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925
По документам - год рождения 1923. Добавила сама себе два года (по её рассказам), чтобы вступить в пионеры
Образование
15.06.1955
Пермь, Пермский, Пермский край
Партийная школа при Молотовском обкоме КПСС. Диплом с отличием. Годы учёбы 1952-1955.
Рождение ребёнка
22.05.1963
Дочь: Freind Olga Игоревна
Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич
Россия, Калужская обл., пос. Товарково
Бракосочетание
07.05.1966
Пос. Товарково Калужской области
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
23.03.2013
Россия, Калужская обл., пос. Товарково
Похороны
Неизвестно
Россия, Калужская обл., пос. Товарково
на кладбище за Угрой