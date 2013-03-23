Фрейнд (Арсеньева) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фрейнд (Арсеньева) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Панюки, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

07.01.1925

Дата смерти

23.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Панюки, Осташковский, Тверская область
По документам - год рождения 1923. Добавила сама себе два года (по её рассказам), чтобы вступить в пионеры
Образование
15.06.1955
Пермь, Пермский, Пермский край
Партийная школа при Молотовском обкоме КПСС. Диплом с отличием. Годы учёбы 1952-1955.
Рождение ребёнка
22.05.1963

Дочь: Freind Olga Игоревна

Отец ребёнка: Фрейнд Игорь Васильевич

Россия, Калужская обл., пос. Товарково
Бракосочетание
07.05.1966

Муж: Фрейнд Игорь Васильевич

Пос. Товарково Калужской области
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
23.03.2013
Россия, Калужская обл., пос. Товарково
Похороны
Неизвестно
Россия, Калужская обл., пос. Товарково
на кладбище за Угрой
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