Романко Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романко Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1874 ст.

Сын: Романко Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X8-P?i=706&cc=3511744
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.

Сын: Романко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.

Сын: Романко Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.08.1881 ст.

Дочь: Романко Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Романко Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Восприемник
07.05.1884 ст.
Иван Кузьмич Белокур
Восприемник
02.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Юстиния Семеновна Белокур
Рождение ребёнка
29.05.1886 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
10.06.1887 ст.

Сын: Романко Петр Иванович

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
30.12.1888 ст.

Сын: Романко Василий Иванович

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-T?i=595&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Романко Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Рождение ребёнка
02.05.1892 ст.

Сын: Романко Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.05.1893 ст.

Дочь: Романко Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Рождение ребёнка
04.06.1894 ст.

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Романко Иван Павлович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романко Иван Павлович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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