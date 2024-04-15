Романко Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.11.1874 ст.
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X8-P?i=706&cc=3511744
Рождение ребёнка
11.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
30.10.1879 ст.
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.08.1881 ст.
Дочь: Романко Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Романко Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Восприемник
07.05.1884 ст.
Иван Кузьмич Белокур
Восприемник
02.10.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Юстиния Семеновна Белокур
Рождение ребёнка
29.05.1886 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
10.06.1887 ст.
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
30.12.1888 ст.
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-T?i=595&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Романко Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
02.05.1892 ст.
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
16.05.1893 ст.
Дочь: Романко Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Рождение ребёнка
04.06.1894 ст.
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Романко Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно