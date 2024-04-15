Романко Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти10.09.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
Смерть
10.09.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от сухотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9QG-L?i=693&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.09.1893 ст.
на отведенном кладбище