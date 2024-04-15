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Романко Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

10.09.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Романко Иван Павлович

Мать: Романко Мария Андреевна

Смерть
10.09.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от сухотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9QG-L?i=693&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
11.09.1893 ст.
на отведенном кладбище
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