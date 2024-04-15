Романко Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения11.09.1878 ст.
Дата смерти24.09.1878 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1878 ст.
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
Крещение
11.09.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.09.1878 ст.
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
26.09.1878 ст.
на общественном кладбище