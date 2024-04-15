Романко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романко Сергей Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

11.09.1878 ст.

Дата смерти

24.09.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1878 ст.

Отец: Романко Иван Павлович

Мать: Романко Мария Андреевна

Кровное, Сумська область
Крещение
11.09.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.09.1878 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от младенческого припадка
Похороны
26.09.1878 ст.
на общественном кладбище
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