Романко Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения30.10.1879 ст.
Дата смерти04.12.1887 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1879 ст.
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
Крещение
30.10.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
04.12.1887 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
05.12.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5S?i=194&cc=3511744&cat=1008700