Романко Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти27.11.1887 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
Смерть
27.11.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
28.11.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDP1?i=193&cc=3511744&cat=1008700