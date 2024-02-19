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Романко Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

27.11.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Романко Иван Павлович

Мать: Романко Мария Андреевна

Смерть
27.11.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
28.11.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDP1?i=193&cc=3511744&cat=1008700
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