Романко (Романченко) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романко (Романченко) Фекла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1893 ст.

Дата смерти

01.07.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1893 ст.

Отец: Романко Иван Павлович

Мать: Романко Мария Андреевна

Крещение
17.05.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Восприемники: Прокопий Трофимович Кукса, Александра Кирилловна Лямишенко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
01.07.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9S6-F?i=691&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.07.1893 ст.
на отведенном кладбище
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