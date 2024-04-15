Романко (Романченко) Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1893 ст.
Дата смерти01.07.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1893 ст.
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
Крещение
17.05.1893 ст.
Восприемники: Прокопий Трофимович Кукса, Александра Кирилловна Лямишенко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.07.1893 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9S6-F?i=691&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
02.07.1893 ст.
на отведенном кладбище