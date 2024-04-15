Романко Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романко Петр Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

10.06.1887 ст.

Дата смерти

15.07.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1887 ст.

Отец: Романко Иван Павлович

Мать: Романко Мария Андреевна

Кровное, Сумська область
Крещение
11.06.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
15.07.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от коклюша
Похороны
16.07.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5R?i=180&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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