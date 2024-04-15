Романко Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения10.06.1887 ст.
Дата смерти15.07.1887 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1887 ст.
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
Крещение
11.06.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
15.07.1887 ст.
Причина смерти: от коклюша
Похороны
16.07.1887 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FD5R?i=180&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище