Романко Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1888 ст.
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-T?i=595&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.12.1888 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
10.08.1906 ст.
Васса Павловна Романченко
Бракосочетание
07.01.1907 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2VY?i=837&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.06.1907 ст.
Иван Яковлевич Антоненко
Смерть
Неизвестно