Романко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманко Василий Иванович

Романко Василий Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1888 ст.

Отец: Романко Иван Павлович

Мать: Романко Мария Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-T?i=595&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.12.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
10.08.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Васса Павловна Романченко
Бракосочетание
07.01.1907 ст.

Жена: Романченко Домникия Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2VY?i=837&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
21.06.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Яковлевич Антоненко
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close