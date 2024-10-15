Романко Иосиф Иванович 02.11.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Романко Иосиф Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1874 ст.

Отец: Романко Иван Павлович

Мать: Романко Мария Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X8-P?i=706&cc=3511744
Крещение
03.11.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
Неизвестно

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