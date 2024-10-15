Романко Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения02.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1874 ст.
Отец: Романко Иван Павлович
Мать: Романко Мария Андреевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X8-P?i=706&cc=3511744
Крещение
03.11.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
Неизвестно