(Какаева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Какаева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Какаев Артемий

Мать: (Какаева) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Николай

Отец ребёнка: Касимов Александр

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Восприемники: Священник Василий Дмитриев Карагачев и Войскового старшины Ильи Лобова дочь девица Параскева Ильина | ГАСК, ф. 135, оп. 78, д. 1062 | Л. 68 № 158м 28-07/03-08 Николай Пятигорского Спасск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касимов Константин

Отец ребёнка: Касимов Александр

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
11.11.1864

Муж: Касимов Александр

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Государственный архив Ставропольского края | ГАСК Фонд 346 опись 1 дело 7 МК Троицкого собора г.Ставрополя О браке лист 443об-444 №43 11 ноября 1864 Окончивший курс учения в Кавказской Духовной Семина... Показать все
Рождение ребёнка
1865

Сын: Касимов Михаил

Отец ребёнка: Касимов Александр

Эриванская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Касимова) Елена

Отец ребёнка: Касимов Александр

Рождение ребёнка
1869

Сын: Касимов Пётр

Отец ребёнка: Касимов Александр

Рождение ребёнка
1871

Сын: Касимов Сергей

Отец ребёнка: Касимов Александр

Мартанская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Касимов Александр

Отец ребёнка: Касимов Александр

Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876

Дочь: (Касимова) Лидия

Отец ребёнка: Касимов Александр

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Касимова) Антонина

Отец ребёнка: Касимов Александр

Смерть
Неизвестно

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