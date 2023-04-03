(Какаева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Какаев Артемий
Мать: (Какаева) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касимов Николай
Отец ребёнка: Касимов Александр
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Восприемники: Священник Василий Дмитриев Карагачев и Войскового старшины Ильи Лобова дочь девица Параскева Ильина | ГАСК, ф. 135, оп. 78, д. 1062 | Л. 68 № 158м 28-07/03-08 Николай Пятигорского Спасск... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касимов Константин
Отец ребёнка: Касимов Александр
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Бракосочетание
11.11.1864
Муж: Касимов Александр
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Государственный архив Ставропольского края | ГАСК Фонд 346 опись 1 дело 7 МК Троицкого собора г.Ставрополя О браке лист 443об-444 №43 11 ноября 1864 Окончивший курс учения в Кавказской Духовной Семина... Показать все
Рождение ребёнка
1865
Сын: Касимов Михаил
Отец ребёнка: Касимов Александр
Эриванская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Касимова) Елена
Отец ребёнка: Касимов Александр
Рождение ребёнка
1869
Сын: Касимов Пётр
Отец ребёнка: Касимов Александр
Рождение ребёнка
1871
Сын: Касимов Сергей
Отец ребёнка: Касимов Александр
Мартанская, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1873
Сын: Касимов Александр
Отец ребёнка: Касимов Александр
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1876
Дочь: (Касимова) Лидия
Отец ребёнка: Касимов Александр
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Касимова) Антонина
Отец ребёнка: Касимов Александр
Смерть
Неизвестно