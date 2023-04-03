Касимов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасимов Михаил

Касимов Михаил

Место рождения

Эриванская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1865

Дата смерти

24.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Касимов Александр

Мать: (Какаева) Александра

Эриванская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова (Коротич) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.07.1889

Сын: Касимов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Полякова (Касимова) Людмила

Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Чаплыгина (Касимова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия

Работа или профессия
До 1895
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
псаломщик Николаевской церкви
Работа или профессия
12.10.1895
Троицкая, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия
перемещен к Троицкой церкви
Рождение ребёнка
1896

Сын: Касимов Сергей

Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Краснова (Касимова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия

Место жительства
24.10.1902
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
перемещён к Константино-Еленинской церкви города Владикавказа
Смерть
24.11.1914
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.