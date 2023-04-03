Касимов Михаил
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти24.11.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Касимов Александр
Мать: (Какаева) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1889
Сын: Касимов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Полякова (Касимова) Людмила
Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Чаплыгина (Касимова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия
Работа или профессия
До 1895
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
псаломщик Николаевской церкви
Работа или профессия
12.10.1895
Троицкая, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия
перемещен к Троицкой церкви
Рождение ребёнка
1896
Сын: Касимов Сергей
Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Краснова (Касимова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Касимова (Коротич) Евдокия
Место жительства
24.10.1902
перемещён к Константино-Еленинской церкви города Владикавказа
Смерть
24.11.1914